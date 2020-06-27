Göztepe - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında Götepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edeblirsiniz.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı N'Sakala forma giyemiyor.





GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Kaan Kanak, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Cisse, Bakasetas

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