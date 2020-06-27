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Göztepe - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Göztepe - Alanyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında Götepe, sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edeblirsiniz.

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanan maçı hakem yönetiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı N'Sakala forma giyemiyor.


GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Kaan Kanak, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Cisse, Bakasetas

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