09 Haziran 2020, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

27. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen , 12 Haziran'da resmen başlıyor. Lig kaldığı yerden devam ederken, 27. haftanın hakemleri de açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 HAZİRAN CUMA:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 HAZİRAN CUMARTESİ:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 HAZİRAN PAZAR:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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