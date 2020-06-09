Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da resmen başlıyor. Lig kaldığı yerden devam ederken, 27. haftanın hakemleri de açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
12 HAZİRAN CUMA:
21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
13 HAZİRAN CUMARTESİ:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
14 HAZİRAN PAZAR:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
15 HAZİRAN PAZARTESİ:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
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