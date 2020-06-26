26 Haziran 2020, Cuma

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TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

TFF'den flaş değişiklik!
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

, gelecek sezon geçerli olmak üzere ve Talimatı'na geçici maddeler eklenmesine karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, " Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 salgını ve salgının Kulüp Mali Tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle ve Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020/2021 sezonunda geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal 'na Geçici Madde 10, 11 ve 12 eklenmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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