TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 salgını ve salgının Kulüp Mali Tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020/2021 sezonunda geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 10, 11 ve 12 eklenmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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