20 Haziran 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği l MAÇ SONUCU

Kayserispor evinde nefes aldı!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor, Henrique ve Kravets'in attığı gollerle Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve nefes aldı.

'in 28. haftasında Hes Kablo ile Gençlerbirlliği karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta Kayserispor 36. dakikada Henrique ve 89. dakikada Kravets'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu sezon ki 6. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 25'e çıkardı ve 17. sıraya yükseldi. 13. mağlubiyetini alan ise 31 puanda kaldı.

SAHASINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Kayserispor Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.

11'LER

Kayserispor: Lung, Dja Djedje, Yasir, Angelo, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Henrique, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Oğuz, Halil İbrahim, Toure, Arda, Berat, Yasin, Baiano, Candeias, Stancu, Sio

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor 5 kez galibiyeti kaçırdı Kayserispor 5 kez galibiyeti kaçırdı
10 kişi Fenerbahçe iki dakikada hayata döndü! 10 kişi Fenerbahçe iki dakikada hayata döndü!
Prosinecki: Söyleyecek bir şey yok Prosinecki: Söyleyecek bir şey yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör