19 Haziran 2020, Cuma

SÜPER LİG

TFF açıkladı! İşte UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler

TFF açıkladı! İşte UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı. 'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, BTC Türk , , Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 19 Erkek ve 4 Kadın Kulübünün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan 'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş A.Ş., BTC Türk , A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., Fraport-Tav Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş., ile TFF 1.Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Kadınlar Liginden ALG Spor Kulübü UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 53 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Süper Lig'den Gençlerbirliği ile TFF 1 . Lig'den Adana Demirspor, Altınordu A.Ş. ve Keçiörengücü ile TFF 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe Spor , Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK ve Yılport Samsunspor, kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 9 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 53 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.*

* Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Bakan açıkladı! Kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar Bakan açıkladı! "Kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar"
PFDK kararları açıklandı! Ozan Tufan ve Adem Büyük... PFDK kararları açıklandı! Ozan Tufan ve Adem Büyük...
TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör