16 Haziran 2020, Salı

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni oranlar

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

'de 27. haftanın tamamlanmasının ardından iddia risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

'de 27. haftanın tamamlanmasının ardından iddia risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İşte yeni oranlar:

2.10
2.65
5.50
8.00

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