Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala beklenen açıklama geldi. Cemil Usta Sezonu'nda Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu. Öte yandan 27. haftada Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev verilmedi.
Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:
19 Haziran Cuma
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi
21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
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