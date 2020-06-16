16 Haziran 2020, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!

28. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

Son dakika gelişmesi... 'in bitimine 7 hafta kala beklenen açıklama geldi. Cemil Usta Sezonu'nda Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu. Öte yandan 27. haftada Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten 'ya görev verilmedi.

'in 28. haftasında görev alacak hakemler tarafından açıklandı.

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:

19 Haziran Cuma

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:

20 Haziran Cumartesi

18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş:
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar

18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe :
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi

21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

Kupada Akdeniz derbisinin hakemi açıklandı! haberin devamı

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