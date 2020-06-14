İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (27.hafta)

Corona virüsü salgının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 27. hafta geride kalırken zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Başakşehir, haftayı kayıpsız geçti. Fernando Muslera ve Florin Andone'yi sakatlığa kurban veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, Beşiktaş da sahasında Antalyaspor'a kaybederek beklenmedik bir yenilgi aldı. Fenerbahçe ise Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederek üst sıralar için iddiasını sürdürdü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu..