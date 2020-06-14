16 Haziran 2020, Salı

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (27.hafta)

Corona virüsü salgının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 27. hafta geride kalırken zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Başakşehir, haftayı kayıpsız geçti. Fernando Muslera ve Florin Andone'yi sakatlığa kurban veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, Beşiktaş da sahasında Antalyaspor'a kaybederek beklenmedik bir yenilgi aldı. Fenerbahçe ise Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederek üst sıralar için iddiasını sürdürdü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu..

Giriş Tarihi: 14.06.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 00:25
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 27.hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 27.hafta

18- Kayserispor 22 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 27.hafta

17- Ankaragücü 24 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 27.hafta

16- Yeni Malatya 25 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 27.hafta

15- Konyaspor 26 PUAN

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