04 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

MKE Ankaragücü 1-4 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Alanyaspor ikinci yarıda açıldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında ligin son sırasında bulunan MKE , 'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı ve Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü.

'in 30. haftasında MKE evinde ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 44. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi ekip, Orgill ile bu penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 64. dakikada golcü oyuncusu Cisse ile 1-0 öne geçti. 67'de Onur Bulut ile farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 78. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Başkent ekibinin tek golünü 82. dakikada Rivas attı farkı 2'ye indirdi. J. Fernandes 90. dakikada takımının son golünü attı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 48'e çıkartırken Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe-Göztepe | İlk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Göztepe | İlk 11'ler belli oldu
Antalyaspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu Antalyaspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
Malatya ve Gençlerbirliği yenişemedi Malatya ve Gençlerbirliği yenişemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör