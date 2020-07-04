MKE Ankaragücü 1-4 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasında ligin son sırasında bulunan MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı ve Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü.
Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 44. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi ekip, Orgill ile bu penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 64. dakikada golcü oyuncusu Cisse ile 1-0 öne geçti. 67'de Onur Bulut ile farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 78. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Başkent ekibinin tek golünü 82. dakikada Rivas attı farkı 2'ye indirdi. J. Fernandes 90. dakikada takımının son golünü attı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 48'e çıkartırken Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.
ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.
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