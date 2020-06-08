Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Süper Lig'de heyecan bu hafta sonu oynanacak 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. 53 puanla lider Trabzonspor'u, Başakşehir yine 53 puanla averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 50 puanla 3. sırada. İddia risk yönetimi Süper Lig başlamadan şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte oranlar...