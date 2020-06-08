08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Süper Lig'de heyecan bu hafta sonu oynanacak 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. 53 puanla lider Trabzonspor'u, Başakşehir yine 53 puanla averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 50 puanla 3. sırada. İddia risk yönetimi Süper Lig başlamadan şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte oranlar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 17:22
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından şampiyonluk yarışı 12 Haziran'da çalacak ilk düdük ile kaldığı yerden devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Şampiyonluk mücadelesi verilen ekipler 27. haftaya iyi bir başlangıç yapmak isterken, an itibarıyla topladığı 53 puanla Trabzonspor lider durumda bulunuyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Onu yine 53 puanla Medipol Başakşehir takip ederken, Galatasaray'ın 50 puanı bulunuyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

27. hafta öncesi iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını duyurdu.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Şampiyonluk ihtimali bulunan 8 ekibe oran verildi.

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