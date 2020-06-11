11 Haziran 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Lige hazırız

Lige hazırız
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2020

Başkanı , bu haftaki karşılaşmalara atanan 9 hakemin de görev yapabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Pandemi sonrası yeniden başlayacak maçlar öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Başkanı , "Hakem arkadaşlarımızın, futbolcular kadar kadar, belki de daha hazır olduklarını düşünüyorum" dedi. 43 üst klasman hakeminin kampa alındığını belirten MHK Başkanı, 5 hakemde pozitif vaka görüldüğünü ve bunlardan 4'ünün hastanede yattığını söyleyerek, "Demek oluyor ki, arkadaşlarımız kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmişler" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacak Lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacak
Yeni talimat Yeni talimat
Süper Lig başlıyor! Şampiyonluğun şifresi... Süper Lig başlıyor! Şampiyonluğun şifresi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör