Lige hazırız

MHK Başkanı Zekeriya Alp, bu haftaki karşılaşmalara atanan 9 hakemin de görev yapabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Pandemi sonrası yeniden başlayacak maçlar öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Zekeriya Alp, "Hakem arkadaşlarımızın, futbolcular kadar kadar, belki de daha hazır olduklarını düşünüyorum" dedi. 43 üst klasman hakeminin kampa alındığını belirten MHK Başkanı, 5 hakemde pozitif vaka görüldüğünü ve bunlardan 4'ünün hastanede yattığını söyleyerek, "Demek oluyor ki, arkadaşlarımız kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmişler" diye konuştu.

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