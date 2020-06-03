Süper Lig ekipleri 'Yeni Muriqi'nin peşinde
Kosova’da Balkani’de oynayan, Yeni Muriqi olarak lanse edilen 1.88 boyundaki, 22 yaşındaki golcü için Antalyaspor'un yanı sıra, Göztepe, Gençlerbirliği, Konya ve Gaziantep FK transfer yarışında.
Süper Lig kulüpleri, Kosova'ya transfer üssü kurdu. 5 kulüp, Kosova'da 'Yeni Muriç' olarak gösterilen, Ballkani'nin santrforu Jetmir Topalli'ye talip oldu. Antalyaspor'un yanı sıra, Göztepe, G.Birliği, Konyaspor ve G.Antep FK'nin peşinde olduğu 22 yaşındaki golcünün transferini bitirmek için G.Birliği'nin çok ısrarlı olduğu öğrenildi. Kırmızı-siyahlıların, birçok Türk oyuncunun menajerliğini de yapan Rahman Kıçe ile iletişime geçeceği belirtildi. Kosova medyası da 1 yıl daha kontratı olan oyuncunun sözleşmesinde 'bedava çıkış maddesi' bulunduğunu yazdı.
KİRALIKTAN DÖNDÜ, GOLLERİ SIRALADI
Güçlü fiziğinin yanı sıra 1.88'lik boyuyla F.Bahçe'deki vatandaşı Muriç'i andıran Topalli, Vushtrria altyapısında futbola merhaba dedi. 2018'de Balkani'ye bedelsiz transfer olan Kosovalı forvet, tecrübe kazanması için sezon başında bir diğer Kosova ekibi Feronikeli'de top koşturdu. Ancak takımda sadece 4 karşılaşmada boy gösterdi ve kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. 1 Ağustos'ta tekrar takımına dönen Topalli, Teknik Direktör Ismet Munishi'nin güvenini boşa çıkartmadı. Yetenekli golcü, oynadığı 26 maçta 5 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Topalli, 12 Ocak'ta İsveç ile oynadıkları hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.
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