02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Anket sonucu belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlayacağını açıkladığı Süper Lig için geri sayım başladı. Sabah Spor, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen maçların başlamasına kısa bir süre kala futbol otoritelerine kıran kıran geçen şampiyonluk yarışındaki favorilerini sordu. İşte usta kalemlerin şampiyonluk adayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 07:07
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Anket sonucu belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Cemil Usta sezonu, 27. hafta maçları ile yeniden başlıyor. Kalan 8 haftada ortaya çıkacak sonuç ise herkes için merak konusu. 12 Haziran'da start alıp 26 Temmuz'da bitmesi planlanan lig için Sabah Spor yazarları favorilerini açıkladı. Trabzonspor, 5 oyla ilk sırada yer alırken, 3 puan gerisindeki G.Saray ise ikinci favori olarak gösterildi.

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Anket sonucu belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...

ÖMER ÜRÜNDÜL: GALATASARAY
Ligin en deneyimli takımı. Aynı zamanda çok tecrübeli ve de çok başarılı bir hocaya sahipler. Son iki sezonun şampiyonu. Bunun verdiği özgüveni var. Ek olarak dünyanın

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Anket sonucu belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...

LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY
Son iki şampiyonlukta da görüldüğü gibi final haftalarının nasıl oynanacağını biliyorlar ve teknik direktör Fatih Terim mükemmel bir strateji uyguluyor.

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Anket sonucu belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...

GÜRCAN BİLGİÇ: GALATASARAY
Süreç takımların fiziksel durumunu geri götürdüğü için daha çok yıldız futbolcusu olan G.Saray sonuca daha rahat gidecektir.

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Anket sonucu belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi...

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