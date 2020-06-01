Sivasspor 3. kez corona virüsü testine girdi!

Süper Lig'in formda ekibi Demir Grup Sivasspor futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına 3. kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize üçüncü kez Covid-19 testi yaptı. Daha önce 2. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

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