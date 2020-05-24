24 Mayıs 2020, Pazar

SÜPER LİG

TFF Sağlık Kurulu Süper Lig doktorları ile görüştü

TFF Sağlık Kurulu Süper Lig doktorları ile görüştü
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan ""ne ilişkin 18 Süper Lig kulübünün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarıyla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi.

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