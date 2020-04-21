21 Nisan 2020, Salı
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MHK talimatta değişiklik yapıldığını açıkladı!
Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda talimatta değişiklik yapıldığını açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden açıklama yapan Merkez Hakem Kurulu, talimat değişikliğini şu şekilde duyurdu:
"TFF Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda MHK Talimatı'na Geçici Madde-6 eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik tff.org'da yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu değişiklikle 2020-21 vize dönemi ve Sınav Takvimi ertelenmiştir. TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak, yeni Sınav Takvimi daha sonra MHK tarafından yayınlanacaktır."
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