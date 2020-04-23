23 Nisan 2020, Perşembe

SÜPER LİG

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık duyurdu! "Haziran ayında sahalara döneriz"

Hakem Ali Palabıyık duyurdu! Haziran ayında...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

kokartlı hakem , yeni tip corona virüsü (Covid-19) süreciyle ilgili konuştu. Palabıyık, "Öncelikle bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalı ve kontrol altına almalıyız. Normal hayatın başlamasını biz de dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanırken liglerin başlama tarihiyle ilgili "Yapılan açıklamalara göre Avrupa ve ülkemizde haziran ayı gibi liglerin başlayacağını ve bu sezonun bitirileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Corona virüsü salgını sebebiyle 'de liglerine ara verilirken kokartlı hakemimiz evinin kapılarını Sabah'a açtı.

özlerine süreci değerlendirerek başlayan Ali Palabıyık, "Böyle bir durumla karşılaşacağımızı kimse tahmin edemezdi. Devlet büyüklerimizin ve Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu uyarıları dikkate almamız, hepimizin sağlığı ve salgının kontrol altına alınması bakımından çok önemli" dedi. Bu süreci bir oyun olarak da görebileceğimizi vurgulayan Palabıyık, "Üzerimize düşen görevleri yerine getirirsek, yani gerekmedikçe evden çıkmazsak, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek bu oyunun galibi biz olabiliriz. Bu oyunun kuralı 14 gün ve bu virüsün yayılmasına karşı koruyucu 14 kural" ifadesini kullandı ve sözlerini şöyle bitirdi: "Lütfen bu kurala uyalım. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin hayatını süreç bitene kadar 'evde kalarak' tehlikeye atmayalım."

'ÖNCE SAĞLIK, SONRA FUTBOL'

"Öncelikle bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalı ve kontrol altına almalıyız. Normal hayatın başlamasını biz de dört gözle bekliyoruz"

Sezonun kalanı için de konuşan Palabıyık, "Federasyonumuzun bu konu ile ilgili en doğru kararı alacağını düşünüyorum. Öncelikle bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmamız ve kontrol altına almamız gerekiyor. Her sporsever gibi bizler de bu oyunun ve diğer spor organizasyonlarının tekrar başlamasını dört gözle bekliyoruz. Yapılan açıklamalara göre Avrupa ve ülkemizde haziran ayı gibi liglerin başlayacağını ve bu sezonun bitirileceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

HİÇ KEŞKE DEMEDİM!

Kariyerimde keşke diyeceğim bir şey yok. Hata yapmak da her insana özgü olan bir şey, önemli olan aynı hatayı tekrarlamamak için çok çalışmak. Keşke demek ve geçmişi düşünmek yerine geleceğe odaklanmak gerekir.

İDOLÜM

Hakem olarak hedefim Cüneyt Çakır hocamın başarılarla dolu hakemlik kariyerinde çıkmış olduğu basamakları takip etmek. Bu sezon ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Zenit müsabakasını yönettim. Süreç bittikten sonra da yenilerini yöneteceğim.

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