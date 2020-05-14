14 Mayıs 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika: Kasımpaşa'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibine corona virüsü şoku! İki futbolcuda...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

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