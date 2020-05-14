Son dakika: Beşiktaş açıkladı! Başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kulübü Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— TFF (@TFF_Org) May 14, 2020
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. pic.twitter.com/9rlDVqhTdV— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) May 14, 2020
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