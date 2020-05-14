14 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş açıkladı! Başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Ahmet Nur Çebi corona virüsüne yakalandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Son dakika haberine göre , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, başkan 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız 'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK 'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Son dakika: Beşiktaş'ta antrenmanlar durduruldu


TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

() Kulübü Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Kulübü Başkanı , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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