Son dakika: Beşiktaş'a corona virüsü şoku! 1'i futbolcu 8 kişide...
Son dakika corona virüsü gelişmesi... Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin sonuçları açıkladı. Siyah-beyazlılarda 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktığı duyuruldu. Siyah-beyazlılarda testi pozitif çıkan 8 kişiden 1'inin futbolcu olduğu, kalan 7 kişinin ise kulüp çalışanı olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Dr. Tekin Kerem Ülkü"
1'İ FUTBOLCU 7'Sİ KULÜP ÇALIŞANI
Siyah-beyazlılarda testi pozitif çıkan 8 kişiden 1'inin futbolcu olduğu, kalan 7 kişinin ise kulüp çalışanı olduğu öğrenildi.
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