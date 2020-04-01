Wimbledon Tenis Turnuvası corona virüsü nedeniyle iptal edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl 134'üncü kez yapılması planlanan turnuvanın iptal edilerek 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alındığı belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün insan sağlığına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu ve iptal kararının en iyi seçenek olduğu vurgulandı.

Turnuva için bilet alan tenisseverlerin ücretlerinin iade edileceği ve gelecek yıl aynı günlere bilet alabilmeleri için öncelik sağlanacağı kaydedildi.

Dünyanın en eski grad slam turnuvası olan Wimbledon'ın 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez iptal edildiği belirtidi.

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