Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, TFF'nin yetkiye kötüye kullandığı ve yayıncı kuruluşun bu sebepten dolayı ödeme yapmadığı iddialarına cevap verdi.
Bazı yayın organlarında Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 'Mücbir sebep' maddesini kaldırdığı ve bu sebepten dolayı yayıncı kuruluşun ödeme yapmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili federasyondan flaş bir yalanlama geldi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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