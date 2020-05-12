12 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer! Fatih Terim'in gözdesi geri dönüyor

2020/2021 sezonu için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde çoğu bölgeye takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi olan yıldız futbolcunun geri dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:18
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Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer! Fatih Terim'in gözdesi geri dönüyor

Galatasaray gelecek sezon taraftarları ayağa kaldıracak hücum hattı kurmak için kolları sıvadı.

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Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer! Fatih Terim'in gözdesi geri dönüyor

Florin Andone ve Mbaye Diagne'yi yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun yanına eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ederek rakiplere korku salmayı hedefliyor.

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Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer! Fatih Terim'in gözdesi geri dönüyor

Arabistan takımlarından Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için taraftarın baskı yaptığı bilinirken Fransız oyuncu da sık sık instagram paylaşımlarında Galatasaray'ı unutmadığına yönelik mesajlar gönderiyor.

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Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer! Fatih Terim'in gözdesi geri dönüyor

TARAFTARIN SEVGİLİSİ
2017-2018 sezonunda G.Saray formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu gollerle taraftarların sevgilisi olmuştu.

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Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer! Fatih Terim'in gözdesi geri dönüyor

Al Ahli'de de başarılı bir grafik çizen yıldız bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 14 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

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