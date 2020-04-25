Servet Yardımcı açıkladı! Süper Lig ne zaman başlayacak?
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere süresiz olarak ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in kalan 8 haftalık kısmın haziran ayının ikinci haftasında başlayacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve FIFA, UEFA Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüplerin de katıldığı video konferans toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını ifade etti. Haziran ayının 2. haftasından itibaren liglere, seyircisiz ve deplasmanlı şekilde devam edileceğini ifade eden Yardımcı, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA'nın 27 Mayıs'ta bu konuyu karara bağlayacağını belirtti. Yardımcı ayrıca, 2021 yılına ertelenen EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da EURO 2020 ismiyle oynanacağını ifade etti.
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