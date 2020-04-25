25 Nisan 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Servet Yardımcı açıkladı! Süper Lig ne zaman başlayacak?

Servet Yardımcı açıkladı! Süper Lig ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere süresiz olarak ara verilmişti. 1. Başkan Vekili , 'in kalan 8 haftalık kısmın haziran ayının ikinci haftasında başlayacağını açıkladı.

1. Başkan Vekili ve , Dış İlişkiler Sorumlusu , bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve kulüplerin de katıldığı video konferans toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını ifade etti. Haziran ayının 2. haftasından itibaren liglere, seyircisiz ve deplasmanlı şekilde devam edileceğini ifade eden Yardımcı, 'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA'nın 27 Mayıs'ta bu konuyu karara bağlayacağını belirtti. Yardımcı ayrıca, 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da EURO 2020 ismiyle oynanacağını ifade etti.

Ligler ne zaman başlayacak? Resmen açıklandı... haberin devamı

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