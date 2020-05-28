Son dakika: Süper Lig fikstürü açıklandı!

Son dakika haberine göre; Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.



12 Haziran

Göztepe-Trabzonspor

Fenerbahçe - Kayserispor



13 Haziran

Başakşehir-Alanya

Malatyaspor-Kasımpaşa

Beşiktaş-Antalyaspor



14 Haziran

Gençlerbirliği-Konyaspor

Gaziantep-Ankaragücü

Rizespor-Galatasaray



15 Haziran

Sivasspor-Denizlispor





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