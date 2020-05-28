28 Mayıs 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig fikstürü açıklandı!

Süper Lig fikstürü açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Son dakika haberine göre; Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

12 Haziran
Göztepe-Trabzonspor
Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran
Başakşehir-Alanya
Malatyaspor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Antalyaspor

14 Haziran
Gençlerbirliği-Konyaspor
Gaziantep-Ankaragücü
Rizespor-Galatasaray

15 Haziran
Sivasspor-Denizlispor


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