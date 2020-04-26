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SÜPER LİG

10 maç gününe ihtiyacımız var

10 maç gününe ihtiyacımız var
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Başkan Vekili , "10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz. Seyircisiz oynama ise kesin” dedi.

Başkan Vekili , önceki gün futbolun paydaşlarıyla yapılan toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dile getirdiği önerinin detaylarını açıkladı. Yardımcı, "Nihat başkanımız bir öneride bulundu. Tüm bunlar, , Bilim Kurulu ve Gençlik ve 'nın kararlarıyla ortaya çıkacak. Nihat Bey'in düşüncesi, son gelişmeleri değerlendirelim, haziran ortasında ligleri başlatalım. 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 gün de kupa. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz. Gelecek hafta bununla ilgili daha net bir tablo çıkar. Planlama normal lig formatı üzerine. İstanbul veya Antalya diye bir planımız olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. Seyircisiz oynama durumu kesin" ifadelerini kullandı.

27 MAYIS'TA BELLİ OLACAK
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin son durumuyla ilgili bilgi veren Servet Yardımcı, "Şu anda çok erken. Bu konu 27 Mayıs'taki toplantımızda ele alınacak. Ağustos ayına kadar şartlara bakılacak. Şu anda uçuş kısıtlamaları var, istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Şu anda oynanamaz, çünkü kimse İstanbul'a gelemez. Hiçbir şekilde İstanbul mağdur olmayacak. Oynanmama gibi bir durum şu anda söz konusu değil" dedi.

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