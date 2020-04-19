Alper Ulusoy: "Hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum

Corona virüsü nedeniyle karantina altında olan Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. liglerin durumu ve karantina günleri hakkında konuşan Ulusoy, "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy, koronavirüs salgını, liglerin durumu ve karantina günleri hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"TREN BİRDEN DURDU VE GÜZELLİKLERİN FARKINA VARDIK"

"İçinde bulunduğumuz durumu yüksek hızlı trene benzetiyorum. Etrafımızda güzellikler vardı ve farkında değildik. Tren birden durdu ve güzelliklerin farkına vardık: aileniz, hobileriniz... Evde bunlara vakit ayırmaya başladık."

"MHK TARAFINDAN DEVAMLI EĞİTİM HALİNDEYİZ"

"Antrenörlerimiz idmanlarımızı yolluyor, her gün yapıyoruz. Normal idmanla eş değil tabii ama kendimizi fiziksel anlamda üst düzeyde tutuyoruz. Aynı zamanda MHK tarafından devamlı eğitim halindeyiz."

"SÜRECİ EN HASARSIZ VE HAZIR ŞEKİLDE ATLATIP, LİGE DÖNMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"

"Psikolojik olarak da MHK üyeleri ve başkanımızla iletişim halindeyiz. Bu süreci en hasarsız ve hazır şekilde atlatıp, lige dönmeyi ümit ediyoruz"

ESKİ MAÇLARI İZLİYOR MUSUNUZ? HAKEMLİĞE KATKISI VAR MI?

"Mutlaka. Önce kendi maçlarımızı, sonra diğer maçları takip ediyoruz. Nerede neden hata yaptık konusunda bize büyük katkı sağlıyor. Bize örnek oluyor ve yol gösteriyor."

"ARTIK HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra gerçekten adımlarımızı daha net ve sağlıklı atarak bugünlerden çıkmayı ümit ediyoruz. Koronavirüs bize gösterdi ki, futbola bu kadar yüklenmenin, fanatizmin bu denli aşırı olmasının ne kadar gereksiz olduğunu insanlar evinde kaldığı sürece benimsedi. Çünkü her şeyden önce insan hayatı geliyor."

SEZON BAŞLANGICIYLA İLGİLİ BİR ÖNGÖRÜNÜZ VEYA TAHMİNİNİZ VAR MI?

"En kısa zamanda liglerin başlamasını ümit ediyoruz. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz."

"ONLAR İÇİN NE DESEK AZ"

"Sağlıkçılara, polislere, eczacılara, fırınlarımıza dahi çok büyük teşekkür ediyoruz. Bizler evde sağlıklı kalalım diye canlarını tehilkeye atıyorlar. Onlar için ne desek az, onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.''

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