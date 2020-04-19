19 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Bir bir açıkladı! Süper Lig'de corona virüsü formatı...

Dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ligler askıya alınırken, Süper Lig'de sezonun tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Türkiye'de liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken, ünlü gazeteci ve spor spikeri Ercan Taner, sosyal medya hesabından Süper Lig'i yeniden başlatacak kararları ve ligin başlangıç tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 18:10
ABONE OL
  • 1
  • 14
Bir bir açıkladı! Süper Lig'de corona virüsü formatı...

Süper Lig'de heyecan 26. haftaya kadar devam ederken, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle liglerin önce seyircisiz oynanmasına karar verilmiş, daha sonra ise bütün maçlar ertelenmişti.

  • 2
  • 14
Bir bir açıkladı! Süper Lig'de corona virüsü formatı...

Sezonun tamamlanıp tamamlanmayacağı konusundaki belirsizlik sürerken, ünlü gazeteci ve spor spikeri Ercan Taner, Türkiye'de futbolu yeniden başlatacak kararları açıklarken, Süper Lig'in başlangıç tarihini de verdi.

  • 3
  • 14
Bir bir açıkladı! Süper Lig'de corona virüsü formatı...

Sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin futbolu başlatma planlarını aktaran Taner'in açıklamaları şu şekilde:

  • 4
  • 14
Bir bir açıkladı! Süper Lig'de corona virüsü formatı...

- Ligin oynanması için planlanan yerler Alanya ve Antalya.

  • 5
  • 14
Bir bir açıkladı! Süper Lig'de corona virüsü formatı...

- Maçlar seyircisiz oynanacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör