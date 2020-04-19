Bir bir açıkladı! Süper Lig'de corona virüsü formatı...

Süper Lig'de heyecan 26. haftaya kadar devam ederken, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle liglerin önce seyircisiz oynanmasına karar verilmiş, daha sonra ise bütün maçlar ertelenmişti.