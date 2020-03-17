Ünlü futbolculardan vatandaşlar için koronavirüs mesajı

Birlik ve beraberlik içinde hijyen kurallarına dikkat edilerek bu virüsün üstesinden gelinebileceğinin altını çizen Mehmet Topal, "İçinde bulunduğumuz durum gerçekten çok kötü. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Devlet yetkililerimiz ve sağlık bakanlığımız bu konuda talimatlar veriyorlar. Lütfen bu talimatlara harfiyen uyalım. Temizliğimize ve hijyenimize özen gösterelim. Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, temiz olursak bu virüsün üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın" dedi.

Tecrübeli futbolcunun oğlu Mehmethan Topal ise, "Bu hastalığı, virüsü kapmamanın bir yolu var sık sık elimizi yıkamalıyız ve temiz olmalıyız" diye konuştu.

GÜRAY VURAL: SAĞLIK BAKANLIĞIMIZI ALDIĞI KARARLARA MUTLAKA UYALIM

Bireysel olarak kendi önemlerini aldıklarını belirten Güray Vural, "Güray Vural, "Son dönemlerde hem dünya hem ülkemiz olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu salgını hep beraber mücadele ederek yenebiliriz. Sağlık bakanlığımızın vermiş olduğu kararlara mutlaka uyalım. Biz bireysel olarak önlemlerimizi aldık. Ellerimizi sıklıkla yıkayıp, dezenfektanları mutlaka kullanalım. Mümkün olduğu sürece, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı.





KENAN ÖZER: SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN ÖNERDİĞİ 14 KURALA LÜTFEN UYALIM

Sağlık bakanlığı tarafından virüsten korunmak adına paylaşılan 14 kurala dikkat çeken Kenan Özer ise, "Yaşanan virüs sorunuyla ilgili sağlık bakanlığımızın önerdiği 14 kurala lütfen uyalım. Kendimizi ve birbirimizi koruyalım. Lütfen gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım" şeklinde konuştu.





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