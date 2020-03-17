17 Mart 2020, Salı

SÜPER LİG

Ünlü futbolculardan vatandaşlar için koronavirüs mesajı

Ünlü futbolculardan koronavirüs mesajı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde de Türkiye'de görülmeye başlayan 'koronavirüs' vakasının ardından Türkiye 'inde forma giyen futbolculardan mesaj geldi. 'in tecrübeli futbolcusu ile FK forması giyen ve , mesajlarını paylaştılar.

Birlik ve beraberlik içinde hijyen kurallarına dikkat edilerek bu virüsün üstesinden gelinebileceğinin altını çizen , "İçinde bulunduğumuz durum gerçekten çok kötü. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Devlet yetkililerimiz ve sağlık bakanlığımız bu konuda talimatlar veriyorlar. Lütfen bu talimatlara harfiyen uyalım. Temizliğimize ve hijyenimize özen gösterelim. Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, temiz olursak bu virüsün üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın" dedi.
Tecrübeli futbolcunun oğlu Mehmethan Topal ise, "Bu hastalığı, virüsü kapmamanın bir yolu var sık sık elimizi yıkamalıyız ve temiz olmalıyız" diye konuştu.

GÜRAY VURAL: SAĞLIK BAKANLIĞIMIZI ALDIĞI KARARLARA MUTLAKA UYALIM

Bireysel olarak kendi önemlerini aldıklarını belirten , "Güray Vural, "Son dönemlerde hem dünya hem ülkemiz olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu salgını hep beraber mücadele ederek yenebiliriz. Sağlık bakanlığımızın vermiş olduğu kararlara mutlaka uyalım. Biz bireysel olarak önlemlerimizi aldık. Ellerimizi sıklıkla yıkayıp, dezenfektanları mutlaka kullanalım. Mümkün olduğu sürece, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı.


KENAN ÖZER: SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN ÖNERDİĞİ 14 KURALA LÜTFEN UYALIM

tarafından virüsten korunmak adına paylaşılan 14 kurala dikkat çeken ise, "Yaşanan virüs sorunuyla ilgili sağlık bakanlığımızın önerdiği 14 kurala lütfen uyalım. Kendimizi ve birbirimizi koruyalım. Lütfen gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım" şeklinde konuştu.


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