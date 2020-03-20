21 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

UEFA'dan kulüplere müjde!

UEFA'dan kulüplere müjde!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

'dan kulüplere iyi haber geldi. Koronavirüs sebebiyle Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, bütün takımlar maddi anlamda sıkıntıya girmişti. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere verdiği sürenin uzatıldığını açıkladı.

, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi ve kulüplerin ekonomik olarak ciddi bir kayıp yaşamasının olası olması nedeniyle, konusunda "esneklik" yapmaya karar verdi.

UEFA'nın, 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük ekonomik sınavdan geçen Avrupa futbolunu ayakta tutabilmek için finansal olarak hamleler yapmaya hazırlandığı açıklandı.

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"KONTROL DIŞINDA GELİŞMELER VAR"

The Athletic'e konuşan UEFA yetkilisi, "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler ya da sıra dışı olaylar, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve ona göre kararlar verilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan UEFA'nın, ödemelerinde gecikmeler olan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a kadar da uzatma kararı aldığı ve önümüzdeki aylar için de ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtildi.

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