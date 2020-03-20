20 Mart 2020, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig ne zaman başlayacak? Play-off sistemi gelecek mi?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Play-off sistemi gelecek mi?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

etkisinde tüm ligler ertelenince herkesin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Türkiye’de birçok kişi ’in ve diğer liglerin ne zaman başlayacağı hakkında Google araması yapıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Play-off sistemi gelecek mi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyaya büyük bir hızla yayıldı. Koronavirüsten en çok spor camiası etkilendi. Özellikle Avrupa'da tüm ligler önce seyircisiz olarak oynandı. Ardından Avrupa'da ligler ertelendi. Dünya'nın en büyük basketbol liglerinden NBA, Euroleauge ve Euro Cup ertelendi. Avrupa ülkelerine göre daha güvenli olan Türkiye'de ise birçok spor organizasyonu seyircisiz oynandı. Ancak dün alınan karar doğrultusunda ve tüm spor organizasyonları ülkemizde de ertelendi. Başkanı , Süper Lig'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Göztepe ve Kulüpler Birliği başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, Süper Lig'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. ve Kulüpler Birliği'nin 3 planı bulunuyor. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması durumunda Süper Lig 17 Nisan'da başlayacak. Mehmet sepil konu hakkında, "Her şey normalleşirse, 17 Nisan'da lige yeniden başlayabiliriz." İfadelerini kullandı.

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PLAY-OFF SİSTEMİ GELEBİLİR Mİ?

Göztepe ve Kulüpler Birliği başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, problem yaşanması durumunda Play-off sisteminin de gelebileceğini belirtti. Mehmet Sepil konu hakkında, "2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir." İfadelerini kullandı.

SÜPER LİG BİTİRİLEBİLİR Mİ?

Mehmet Sepil Süper Lig'in bitirilerek şampiyonun tescil edilmesi ihtimali hakkında da açıklamalarda bulundu. Sepil, "Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo." İfadeleriyle en zor ihtimalin bu olduğunu söyledi.

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