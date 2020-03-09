09 Mart 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında kural hatası yapıldı mı?

Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası yapıldı mı?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

Süper Lig'in 25. haftası Demir Grup ile Galatasaray karşılaşmasına sahne oldu. İki takım da sahadan 1 puanla ayrılırken, mücadelenin 59. dakikasında Seri'nin Fernando'ya yaptığı hareket sonucu Sivasspor'un penaltı kazanması en çok konuşulan olaylardan oldu.

Emre Kılınç'ın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermezken, dönen topu Emre ağlara yolladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da pozisyona tepki gösterirken, bu pozisyonda kural hatası olduğunu iddia ettiler.

Emre Kılınç'ın penaltı atışını kullandığı sırada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına girdiği ve kurallar gereği hakem 'ın Galatasaray lehine endirekt serbest vuruş vermesi gerektiği belirtildi.

Sivassporlu taraftarlar da Galatasaraylı oyuncuların da vuruş yapılmasından önce ceza sahası içerisine girdiğini belirttiler ve pozisyonun hakem hatası olduğunu ifade ettiler.

IFAB KURALI NE DİYOR?

IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) Oyun Kuralları talimatlarında 'Penaltı Vuruşu' maddesinin 'İhlaller ve Cezalar' başlıklı bölümünde kural şu şekilde anlatılmakta;

"Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:

- Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.

- Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır."

DENİZ ÇOBAN: TEKRAR GEREKLİ

Eski hakem , yayıncı kuruluşta pozisyonları değerlendirdi. Penaltı kararı hakkında konuşan Deniz Çoban "Penaltı vuruşu anında hem Galatasaraylılar hem de Sivassporlular ceza sahasına erken giriyor ve ihlalde bulunuyorlar. Bu penaltının tekrarlanması lazım." dedi.

Penaltı vuruş anıyda yaşananlarla ilgili de konuşan Deniz Çoban "Faul konusunda tereddütüm yok. Michael Seri kramponunun vidalarıyla gidiyor ve topa temas edemiyor, rakibine temas ediyor net bir şekilde penaltı. Seri'ye ikinci sarı çıkmaz, topla oynama niyeti var ve rakibinin sağlığını düşünüyor, sert gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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