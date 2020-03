Futbol otoriteleri Süper Lig yarışını değerlendirdi!

Süper Lig'de 26. haftanın tamamlanmasından sonra şampiyonluk yarışı iyiden iyiye alev aldı. Ligin ilk iki sırasında bulunan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in 53 puanla yer alırken, 3. sıradaki Galatasaray'ın ise 50 puanı bulunuyor. Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz da şampiyonluk yarışıyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

G.Saray-Beşiktaş, Trabzon-Başakşehir maçları berabere bitti. Lider Trabzonspor ile Başakşehir 53, G.Saray 50 puanda. Bu tabloda hangi takımın şampiyonluk şansı fazla?

UZUNDURUKAN: Böylesine göstere göstere hatalar yapan hakemlerin olduğu bir ligde, sağlıklı bir tahminde bulunmak çok zor! Şu anda lider takım Trabzonspor. Bütün maçlarını kazandığı takdirde şampiyon olacak. Eğer hakemler, kalan haftalarda adil düdükler çalarlarsa, benim şampiyonluk adayım Trabzonspor olur! Başakşehir ve G.Saray da son haftaya kadar yarışı bırakmazlar! Sivasspor da hep yarışın içinde olacaktır!

KAPSAL: Trabzonspor averajla liderliğini devam ettiriyor ama olayın farkına varmalı. 4 puanı gasp edildi. Şu anda +4 puan koyulduğunda bordo-mavili takımın avantajını düşünün? 4 puan niye önemli? Öyle bir yarış var ki neredeyse şampiyonun son haftada belirleneceği bir lig oynanıyor. Son haftada 2 değil 3 takım bile şampiyonluk potasında girebilir. Bu durumdayız. Böyle bir çekişmeli ligde hakemlerin dikkatli olması gerek.

KORKMAZ: Hâlâ aynı görüşteyim; Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir ve Sivasspor'un şampiyonluk şansları hemen hemen aynı. Bu dört takımdan biri şampiyon olacak. Hiçbir maç kolay değil. Ligin 30. haftası sonrası sonrası aday sayısı en az üç olacaktır.

BELHANDA DEĞİL ÖMER

Fatih Terim'in Belhanda ısrarını neye bağlıyorsunuz?

UZUNDURUKAN: Fatih Terim'de Belhanda hayranlığının olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim, geçen yıl kazanılan şampiyonlukta Belhanda'nın büyük rolünün olduğunu düşünüyor! Formsuz da olsa Belhanda'ya şans veriyor! Derbide Belhanda'yı oynatması hataydı. Bu hatanın farkında varıp, ikinci yarıya Belhanda'nın yerine Ömer Bayram ile başladı Fatih hoca.

KAPSAL: Derbinin ilk yarısında Beşiktaş 12, Galatasaray 10 kişi oynadı. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetinde Belhanda kötü oynamadı ama o günkü takım farklıydı; Beşiktaş derbisinde daha farklıydı. Fatih Terim ondan vazgeçmiyor ama Belhanda kendinden vazgeçmiş. Hiç umrunda değil. Olsa da olur olmasa da olur modunda oynuyor. Fatih Terim bunu görmeli artık. Koca 45 dakika sahada hiçbir şey yapmadan boş yere geçirdi. Ömer orta sahaya dinamizm getiren bir isim. Kendi giden, takımı ileriye taşıyan bir futbolcu. Ömer Bayram belki ucuz maliyete geldi ama daha çok kazanan oyunculardan daha çok fayda sağladı Galatasaray'a. Bir futbolcu yüksek ücret alıyor ve ismi daha popüler diye oynamak zorunda değil. Galatasaray'ın mekanizmasını kazandıran oyuncu Belhanda değil Ömer'dir. O enerjiyi, hızı her oynadığı maçta limitlerinin sonuna kadar zorlayarak saha içinde olumlu performansı fazlasıyla gösteriyor.

KORKMAZ: Aklıma tek bir şey geliyor; Terim, Belhanda'yı satabilmek için oynatıyor. Beğendiğini hiç sanmıyorum. Yetenekli buluyor olabilir. Fatih hocanın Faslı oyuncuya verdiği onca fırsat sonrası büyük hayal kırıklığı yaşıyor olması gerekiyor. Beşiktaş maçında sahada görünce gözlerime inanamadım.

DEVLETİMİZ İYİ ÇALIŞIYOR

Sergen Yalçın, 'Koronavirüs nedeniyle şu an Türkiye en güvenli ülke. Devletimiz iyi çalışıyor. Biraz bu konuyu abartıyoruz' dedi. Sizce haklı mı?

UZUNDURUKAN: Sergen Yalçın, derbiden sonra güzel konuştu. Evet şu anda dünyada en güvenli ülke Türkiye! Çünkü çok çabuk önlemler alındı, Sağlık Bakanlığımız çok titiz çalışıyor! Koronavirüs konusunda her türlü önlemin alındığı bir ülkeyiz biz.

KAPSAL: Devletimiz çok iyi çalışıyor bu doğru. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca güzel bilgilendirmelerde bulunuyor. Yalnız unutmamak gerekir ki her bireyin de kendine dikkat etmesi gerekir. Neler yapmamız gerektiği ile ilgili sürekli bilgiler veriliyor. Bunları çok iyi takip etmeliyiz ve uygulamalıyız. Bize bir şey olmaz mantığından kurtulup her türlü önlemimizi almamız gerekir bireysel olarak. Biz tedbirlerimizi en iyi şekilde alalım ondan sonra uğrayıp uğramadığını konuşuruz. Sağlık bakanımız tedbir almamız için önemli bilgiler verdi. 'İki ay boyunca herkesin başta temizlik olmak üzere çok dikkat etmesi gerekir' dedi. Bu nedenle bu hastalık geçinceye kadar tüm vatandaşlarımızın hassas davranması gerekir. Bu hastalığını çok büyütmeden yaşantımıza devam etmeliyiz ama tedbirlere de harfiyen uymalıyız.

KORKMAZ: Sergen Yalçın hoca bir konu dışında haklı; abartmıyoruz. Hatta mümkünse en ince, en lüzumsuz detaya kadar inelim, uygulayalım. En önemli şey sağlık. Şu an bazılarına abartılı gelen bir yaklaşım, bir kişinin hayatını kurtaracak olsa hepimiz seviniriz.

8 TAKIM TEHLİKEDE

Düşme hattında da kıyasıya bir yarış var. Size göre ligde kalma şansı en fazla olan takımlar hangileri?

UZUNDURUKAN: 11. sıradaki Gençlerbirliği de dahil 8 takım tehlikeli bölgede... Son sıradaki Kayserispor üst üste 2 maç kazansa tehlikeli bölgenin üzerine çıkar... O yüzden bitime 8 maç var ve 'Şu takım küme düşer' diyemem. Tahminde bulunmak da zor!

KAPSAL: Son yılların en heyecanlı sezonunu yaşıyoruz. Ligin üstü gibi altından da büyük bir yarış var. Ligde kalma barajının 37 olacağını düşünüyorum. Ordaki yarışın da geçen sezon gibi son haftaya kadar süreceği görünüyor. Şu andaki tabloda 8-9 arasında geçeceği ortada bu yarışın. Nasıl şampiyonluk için telafisi olmayan maçlara çıkılıyorsa aynı şekilde bir sezonun emeğinin sonuçlanacağı, takımların kaderinin belirleneceği düşme hattında da kritik haftalara girdik. Bu haftalarda daha fazla saha içine motive olan, takım ruhu, oyun aklı ve takımdaşlığı en üst seviyeye çıkaran ekip şansını artıracak. En önemlisi takımı ligde tutan teknik adam katkısı çok önemli olacaktır. Kaliteli teknik adamların farkını göstereceği haftalara giriyoruz. Bu farkı da sezon sonunda göreceğiz.

KORKMAZ: Hiçbir kulüp yerini garanti görmesin. Puan cetvelinin 10 ve 18. sıralarındaki her takım düşebilir. Şöyle iddialı bir cümle söyleyeyim; şu an ligin son sırasındaki Kayserispor için ''ligin en kötü üç takımından biri'' ASLA diyemem. Düşmekten kurtulurlar mı bilmem ama şu an düşmeyi hak etmiyorlar.

