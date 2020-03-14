Son dakika! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Beinsports şifresiz mi yayınlayacak?

Süper Lig’in 26. Haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Koronavirüs sebebiyle derbi ve tüm Süper Lig maçları seyircisiz oynanacak. TFF’den gelen haberler taraftarın yüzünü güldürdü. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi Beinsports ekranlarından şifresiz canlı izlenebilir mi?

Süper Lig'in 2. Yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinden sonra çıkış yakalayan Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi ve tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Maçların kapalı alanda toplu şekilde izlenmesini önlemek amacıyla derbi mücadelesi şifresiz yayınlanabilir. Taraftarlar hem Beinsports hem TFF'den müjdeli haberi bekliyor.

MAÇLAR BEİNSPORTS'TAN ŞİFRESİZ VE CANLI YAYINLANACAK MI?

Süper Lig'de bütün maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs'ün maddi ve manevi en çok zarar verdiği alanlardan biri ise spor. Spor müsabakaları ya erteleniyor ya seyircisiz oynatılıyor. TFF'den gelen bilgilere göre Beinsports, Galatasaray-Beşiktaş derbisi dahil birçok karşılaşmayı şifresiz yayınlayabilir. Konu hakkında yayıncı kuruluş ile federasyon arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

HASAN KABZE'YE GÖRE KORONAVİRÜS DERBİYE OLUMSUZ ETKİ YAPACAK

Derbi öncesi her iki kulüpten isimler açıklamalarda bulundu. Eskiden Galatasaray forması giymiş olan Hasan Kabze yaptığı açıklamalarda derbi ve korona virüs ile ilgili konuştu. Hasan Kabze, Derbiler güzeldir. Oyuncular için de özel karşılaşmalardan bir tanesidir. Derbi haftasındaki antrenmanlar çok çekişmeli ve güzel geçer. Bütün oyuncular oynamak için çaba sarf eder. İlk 11 oyuncuları bellidir ama sonradan oyuna girmek için de büyük bir mücadele olur. Benim futbolculuk anlayışım bu şekildeydi. Galatasaray'ın 9-10 haftalık çok iyi bir çıkışı var. Çok gol atıp, az gol yiyorlar. Beşiktaş'ın da 2-3 haftalık bir çıkış eğilimi var ama ne yapacakları belli olmuyor. Bu Sergen hocadan değil, takımın yapısından kaynaklı. Bazen kazanacakları maçı kaybedebiliyorlar. Onlar 2-3 haftalık periyotta iyiler ama uzun süreli baktığınızda iniş-çıkışı grafikleri devam etti. Galatasaray'ın içeride oynaması önemli ama taraftarla oynaması da önemliydi. İçeride-dışarıda fark etmiyor, taraftar olmadığında anti motivasyon ortaya çıkıyor çünkü hazırlık maçı gibi oluyor. Konsantrasyonunu üst seviyeye çıkarabilecek ve teknik adamların verdiği direktifleri uygulayacak takım, maçı kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'DAN TAKIMA ÖZEL KONUŞMA

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın derbi öncesi antrenmanda oyuncularıyla özel bir konuşma gerçekleştirdi. Milliyet'in haberinde göre Sergen Yalçın'ın konuşması şu şekilde, "Derbi zor geçecek. Galatasaray özellikle ligin ikinci yarısının iyi top oynayan ekiplerinden biri. Fakat rakip kim olursa olsun biz çıkıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bugüne kadar nasıl oynadıysak yine aynı tempoda ve mutlaka kazanmak için mücadele etmeliyiz. Elbette rakibin önemli isimlerine karşı tedbirler de alacağız. Fakat bizim amacımız savunma değil kazanmak. Bu maçı alırsak ligdeki dengeleri de değiştirmiş olacağız. Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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