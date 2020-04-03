03 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Carlo Ancelotti'nin transfer listesi sızdı! Hedefindeki 4 Türk...

Ancelotti'nin transfer listesi sızdı! Hedefindeki 4 Türk...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

ekiplerinden Everton'un menajeri , corona virüsü nedeniyle verilen arada transfere odaklanmış durumda. Ligde 37 puanla 12. sırada yer alan Everton, gelecek sezon için üst sıraları gözüne kestirmiş durumda. için birçok ismi listesine alan İtalyan hocanın listesinde 4 Türk olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'ı çalıştıran İtalyan teknik direktör 'nin listesinde 4 Türk oyuncu olmak üzere iki de Galatasaraylı oyuncu var.

Liverpoolecho.co.uk sitesinde yer alan habere göre Ancelotti'nin Everton ile sözleşme imzalamasının ardından birçok oyuncu bu kulüple anılmaya başlandı. İtalyan teknik adamın transfer listesinde 88 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncular arasında 4 Türk oyuncu olmak üzere iki de Galatasaraylı oyuncu var.

UĞURCAN LİSTENİN BAŞINDA

Merseyside ekibinde kaleci transferinde ilk isim Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır var. İkinci sırayı ise Milan'ın kalecisi Donnarumma.

İtalyan teknik adamın savunma için düşündüğü isimler arasında ise 'dan ve Juventus'tan milli futbolcu bulunuyor.

Ancelotti'nin orta saha transferi için düşündüğü isimlerden biri de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri ve Fenerbahçe'den .

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İşte Ancelotti'nin transfer listesinde yer oyuncular:

KALECİLER: Freddie Woodman, Uğurcan Cakir, Gianluigi Donnarumma, Thomas Strakosha,

DEFANS: Mohammed Salisu, Jarrad Branthwaite, Wesley Fofana, Morato, Gabriel Magalhaes, Kalidou Koulibaly, Matty Cash, Ragnar Klavan, Max Aarons Chris Smalling, Jean-Clair Todibo, Jamie Hamilton, Tosin Adarabioyo, Merih Demiral, , John Stones, Lucas Verissimo, , Daniele Rugani, Christian Luyindama, Nathan Ake, 25, Thomas Meunier, Santiago Arias, Bouna Sarr, Marash Kumbulla, Brandon Taylor, Aaron Hickey, Destiny Udogie,

ORTA SAHA: Adrien Rabiot, Ibrahim Sangare, Nabil Bentaleb, Steven N'Zonzi, Fabian Ruiz, Gedson Fernandes, Matias Vecino, Jean Seri, Gonzalo Villar, Lorenzo Pellegrini, Geoffrey Kondogbia, Allan, Wylan Cyprien, Morgan Sanson, Marc Roca, Emre Can, Ozan Tufan, Luis Alberto, Tahith Chong, 20, John McGinn, Davide Frattesi, Matty Longstaff, Orkun Kökçü, Pierre-Emile Hojbjerg, Ronaldo Vieira, Ryan Fraser,

FORVET: Zlatan Ibrahimovic, Cengiz Under, Jonathan David, Jonathan Ikone, Martin Braithwaite, Yeferson Soteldo, Odsonne Edouard, Josh Maja, Andrea Belotti, , Lorezon Insigne, Rafa Camacho, , Yannick Carrasco, Ciro Immobile, Emile Fosberg, Joe Geldhart, Riccardo Orsolini, Jeremie Boga, Emmanuel Dennis, Everton Soares, Hwang Hee-Chan, Lawrence Shankland, Krzysztof Piatek, Oussama Idrissi, Hirving Lozano, Arkadiusz Milik, Memphis Depay, Gareth Bale.

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