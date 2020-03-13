Kasımpaşa 2-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek son dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Fode Koita (2) kaydetti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasında Kaısmpaşa ile Göztepe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 2 ve 90+3. dakikalarda Koita'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Göztepe'nin ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 26'ya çıkararak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. 34 puanda kalan Göztepe ise 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, 21 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise 22 Mart Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'u ağırlayacak.

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