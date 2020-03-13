13 Mart 2020, Cuma

SÜPER LİG

TFF'den açıklama geldi! Süper Lig ertelenecek mi?

TFF'den açıklama geldi! Süper Lig ertelenecek mi?
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Koronavirüs birçok ligle ilgili flaş karar alınmasına sebebiyet vermişti. 'in de erteleneceği merak konusu olmuştu. Başkan Vekili 'dan açıklama geldi. Yardımcı, Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değil." dedi.

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