MKE Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı Burak Albayrak (k.k.) ve Gerson Rodrigues'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi. Üst üste 8. maçından da galibiyet çıkaramayan Karadeniz temsilcisinin tek golü ise Denis Harmaş'tan geldi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi rakibi 17. dakikada Burak Albayrak (k.k.) ve 22. dakikada Gerson Rodrigues'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan konuk takımın tek golü ise 45+1. dakikada Denis Harmaş'tan geldi.

Rizespor'da Mikola Morozyuk, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımınıı 10 kişi bıraktı.

ANKARAGÜCÜ'NDE KORKUTAN SAKATLIK

Başkent temsilcisinin tecrübeli futbolcusu Sedat Ağçay, kafasına aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Oscar Scarione'ye bıraktı. Ambulansla hastaneye götürülen 38 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 23'e yükselterek 17. sırada kaldı. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü, 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 22 Mart Pazar günü saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak.

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