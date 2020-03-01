01 Mart 2020, Pazar
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Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından kareler
Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Horozlar, Mustafa Yumlu ve Modou Barrow'un golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip bu galibiyetle beraber 8 hafta sonda galibiyet hasretine son verdi. İşte karşılaşmadan kareler...
Giriş Tarihi: 01.03.2020 15:40
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