Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe antrenörü Volkan Kazak'ın yaptığı itirazları reddetti.
TFF Tahkim Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Beşiktaş Kulübü'nün, başkan Ahmet Nur Çebi'ye verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezası ile kulübe verilen 100 bin TL'lik para cezası hakkında yaptığı itirazların reddedildiği belirtildi.
Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün, yardımcı antrenör Volkan Kazak'ın çarptırıldığı 1 resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezasına yaptığı itiraz da TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklama şu şekilde:
"TFF Tahkim Kurulu 28 Şubat 2020 günlü (14) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/73- K.2020/75
Beşiktaş A.Ş. ve başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/704 K.2019-2020/823 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Beşiktaş A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2020/74- K.2020/76
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Ertele talebinin reddine, oybirliği ile
Karar verilmiştir."
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