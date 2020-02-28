Aytemiz Alanyaspor 1-2 Beşiktaş l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Burak Yılmaz ile bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu. Kritik maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Müsabakada Beşiktaş'ın gollerini 70. dakikada ve 87. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Alnayaspor'un tek golünü 37. dakikada Fernandes attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 39 puanla 6. sırada yer aldı.

11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın ara pasıyla hareketlenen Fernandes son çizgiden içeri ortalamak istedi ancak son anda araya giren Vida topu ön direkte karşılayarak tehlikeyi önledi.

12. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topu ileri taşıyan N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens, Welinton'dan sıyrılıp sol çaprazdan şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada orta saha kazanılan topla başlayan Alanyaspor atağında Bakasetas dengesiz yakalanan Beşiktaş savunmasının arkasına koşu yapan Efecan'a ara pas attı. Topla buluşan Efecan ilk anda kaleci Karius'tan sıyrılırken vuruşunu yapmakta gecikince Karius topu kontrolüne almayı başardı. Yardımcı hakem pozisyonun sona ermesinin ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

23. dakikada gelişen Beşiktaş kontratağında Alanyasporlu Welinton'dan seken topu kazanan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat rakibinin açısını daraltan Marafona uzanarak topu uzaklaştırdı.

37. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan aynı çizgide koşu yapan Onur'a topu aktardı. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Onur çizgiye kadar ilerleyerek kale önüne gönderdi. Burada yükselen Fernandes'in kafa vuruşu kaleci Karius'un solundan geçerek fileleri havalandırdı. 1-0

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