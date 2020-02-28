Loris Karius Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

2018 yazında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius için teknik direktör Sergen Yalçın mali şartlar nedeniyle sezon sonunda Alman kaleciyle yolların ayrılacağını açıklamıştı. Hangi takımda oynayacağı merak edilen Karius için sürpriz bir hamle geldi. 26 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlılarda devam etmek istediği bildirildi.

Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde "Loris Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapmıştı. Yalçın, 26 yaşındaki file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı.

47 yaşındaki teknik adam, Karius'a iyi bir kaleci olduğunu fakat mali şartlar göz önüne alındığında gerek maaşı gerekse Liverpool'un istediği rakamı veremeyeceklerini Alman kaleciye iletti.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti.

Sergen'in bu sözleri üzerine Loris Karius'un kendisini istemeyen Liverpool'la görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, İstanbul'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.

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