28 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Loris Karius Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

Karius Sergen Yalçın'la görüştü! Toplantı sonrası...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

2018 yazında 'dan 2 yıllığına kiralanan için teknik direktör mali şartlar nedeniyle sezon sonunda Alman kaleciyle yolların ayrılacağını açıklamıştı. Hangi takımda oynayacağı merak edilen Karius için sürpriz bir hamle geldi. 26 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlılarda devam etmek istediği bildirildi.

'ta Alman kaleci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. geçtiğimiz günlerde "Loris Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapmıştı. Yalçın, 26 yaşındaki file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı.

47 yaşındaki teknik adam, Karius'a iyi bir kaleci olduğunu fakat mali şartlar göz önüne alındığında gerek maaşı gerekse 'un istediği rakamı veremeyeceklerini Alman kaleciye iletti.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti.

Sergen'in bu sözleri üzerine Loris Karius'un kendisini istemeyen Liverpool'la görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, İstanbul'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oldu! 40 milyon Euro... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Burak Yılmaz satılıyor! İşte nedeni... Burak Yılmaz satılıyor! İşte nedeni...
Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oldu! 40 milyon Euro... Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oldu! 40 milyon Euro...
Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Alanya maçı 11'i Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Alanya maçı 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör