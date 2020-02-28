28 Şubat 2020, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'den hangi takım kaçıncı sırada? 24. hafta fikstür ve hakemler...

İşte Süper Lig'de son durum!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

'de heyecan 24. hafta maçları ile devam ediyor... Zirve yarışı içerisindeki takımlardan geçtiğimiz hafta kârlı çıkanlar; , , ve Demir Grup oldu. Lider Başakşehir 46, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor ise 45'er puanda. Avrupa potasında yer alan bu 4 takım 23. haftayı mağlubiyet yaşamadan kapatmıştı. Şimdi gözler 24. haftada! Bu arada 45 puandaki ve ligin en çok gol averajına sahip olan (26) Trabzonspor'un 1 maçı eksik. Peki, puan durumunda hangi takım, kaç puanla kaçıncı sırada? 24. hafta kapsamında hangi takımın rakibi kim? Küme düşme potasında son durum nedir? İşte ve 'e dair takımlar özelinde çok önemli bilgiler...

'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor... 24. hafta maçları ile devam edecek olan 'de 23. hafta özellikle - ile - derbileriyle nefesleri kesmişti... Peki, Galatasaray'ın 'deki 21 yıllık seriye son vererek galip gelmesi ve puanını 45 yapması ile Beşiktaş - Trabzonspor beraberliğinin (2-2) ardından nasıl oldu? İşte Süper Lig'deki güncel puan durumu ve 24. haftada oynanacak karşılaşmalar...

24. hafta hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak
İşitme engelliler için bir dakikalık 'sessizlik' İşitme engelliler için bir dakikalık 'sessizlik'
Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör