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Süper Lig'den hangi takım kaçıncı sırada? 24. hafta fikstür ve hakemler...
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020
Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçları ile devam ediyor... Zirve yarışı içerisindeki takımlardan geçtiğimiz hafta kârlı çıkanlar; Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor oldu. Lider Başakşehir 46, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor ise 45'er puanda. Avrupa potasında yer alan bu 4 takım 23. haftayı mağlubiyet yaşamadan kapatmıştı. Şimdi gözler 24. haftada! Bu arada 45 puandaki ve ligin en çok gol averajına sahip olan (26) Trabzonspor'un 1 maçı eksik. Peki, puan durumunda hangi takım, kaç puanla kaçıncı sırada? 24. hafta kapsamında hangi takımın rakibi kim? Küme düşme potasında son durum nedir? İşte güncel puan durumu ve Süper Lig'e dair takımlar özelinde çok önemli bilgiler...
Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor... 24. hafta maçları ile devam edecek olan Süper Lig'de 23. hafta özellikle Beşiktaş - Trabzonspor ile Fenerbahçe - Galatasaray derbileriyle nefesleri kesmişti... Peki, Galatasaray'ın Kadıköy'deki 21 yıllık seriye son vererek galip gelmesi ve puanını 45 yapması ile Beşiktaş - Trabzonspor beraberliğinin (2-2) ardından güncel puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig'deki güncel puan durumu ve 24. haftada oynanacak karşılaşmalar...
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