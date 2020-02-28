28 Şubat 2020, Cuma

SÜPER LİG

Şehitlerimiz anısına futbolda saygı duruşu yapılacak

Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

'nin bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

'ndan () yapılan açıklamaya göre; , TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Ayrıca - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.

Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig alev alev! Zirve ile küme arasında... Süper Lig alev alev! Zirve ile küme arasında...
İşitme engelliler için bir dakikalık 'sessizlik' İşitme engelliler için bir dakikalık 'sessizlik'
Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör