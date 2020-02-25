Tahkim Kurulu'ndan Göztepe-Beşiktaş maçı kararı!

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Temponun bir hayli yüksek olduğu maçta Gzötepe konuk ettiği Beşiktaş'ı Halil Akbunar ve Borges'in golleriyle 2-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü 38. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.