25 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Tahkim Kurulu'ndan Göztepe-Beşiktaş maçı kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Göztepe-Beşiktaş maçı kararı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

'in 19. haftasında oynanan ve - karşılaşmasını İzmir ekibi 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, mücadelede hakem hatası olduğu gerekçesiyle 'na başvurmuştu.

- maçına karar için yapılacak olan oturumun tarihi değişti.

, Göztepe-Beşiktaş maçı duruşmalı oturumu perşembe gününe aldı. Daha önceki kararda cumartesi günü yapılacağı ifade edilmişti.

Göz-Göz açılışı Beşiktaş'la yaptı! haberin devamı

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