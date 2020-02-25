Galatasaray'dan o pankarta suç duyurusu!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı. Ezeli rakibini 3-1 yenerek tam 21 yıl sonra galip gelen Galatasaray, taraftarına tarihi bir zafer yaşattı. Dev derbinin önüne geçen olay ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında yaşandı. Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Serkan Korkmaz ve Reha Kapsal da Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını ve olayları değerlendirdi...