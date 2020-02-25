25 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Galatasaray'dan o pankarta suç duyurusu!

Galatasaray'dan o pankarta suç duyurusu!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşmış ve 21 yıl sonra 'de galip gelmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı açmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün bu pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

İşte o pankart:

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