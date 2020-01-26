MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Temponun bir hayli yüksek olduğu maçta Gzötepe konuk ettiği Beşiktaş'ı Halil Akbunar ve Borges'in golleriyle 2-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü 38. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi Göztepe'nin gollerini 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+3'te Borges attı. Siyah-beyazlıların tek golü 38. dakikada Burak Yılmaz (P) attı.

İzmir ekibi yeni stadının açılış maçında Beşiktaş'ı yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 29'a yükseltti. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

GENÇ SOL BEK RIDVAN 11'E

Aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımı sahaya antrenör Şenol Fidan çıkardı. Fidan, genç sol bek Rıdvan'ın 11'e monte etti. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi. Fidan uzun süredir forma şansı bulamayan Boyd, Necip, Douglas'ı da sahaya sürdü. Beşiktaş'ta Gökhan, Caner, Oğuzhan ise yedek kulübesinde forma bekledi.

Maçtan önce Göztepe efsane kadrosunun 11'i okundu. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yapımında büyük emekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte posterleri stada asıldı.

İLK GOLÜ HALİL AKBUNAR'DAN

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk golü Halil Akbunar attı. Maçın 25. dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu fileleri havalandırarak tarihe geçti. Halil, Göztepe formasıyla Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda da ilk ve son golü atan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

3 TARAFTAR STAT ÇATISINA ÇIKTI

Göztepeli 3 taraftar hayatlarını riske atarak çatıya çıktı. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler yürüyüş parkurunu geçerek çatının en kenarına gelip maçı izlemeye çalıştı. Güvenliğin fark etmesiyle çatıya kaçak çıkan kişiler aşağı indirildi.

ELAZIĞ'IN SİVRİCE İLÇESİNDE MEYDAN GELEN DEPREM UNUTULMADI

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydan gelen deprem unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya 'Yanındayız Elazığ' yazılı tişörtlerle çıktı. Stadı skorboardında da 'Geçmiş olsun Elazığ' yazıları yer aldı. Beşiktaş takımı sahaya 'Ulusça yastayız başın sağ olsun Türkiyem' Göztepe takımı ise 'Geçmiş olsun Türkiye' pankartıyla seremoniye geldi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön tarafta Jerome'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Halil'in derinlemesine pasında ceza sahasına sızan Serdar'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, Douglas'a rağmen meşin yuvarlakla ilerledi. Ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakikada ceza alanı içinde Halil'in Diaby'ye müdahalesinin ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Atışı 38. dakikada kullanan Burak Yılmaz, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

45+3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in ortasında arka tarafta topa dokunan Borges, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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