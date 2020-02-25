25 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Mustafa Temel Bozbağ'dan hakem itirafı!

TFF yöneticisinden hakem itirafı!
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 25.02.2020

Türkiye Futbolu Federasyonu () yöneticilerinden , konuk olduğu bir programda hakem performanslarıyla alakalı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozbağ'ın bu ifadesi 'itiraf' olarak nitelendirildi. Bozbağ, "Hakemlerin bu sezonki performansı çok düşük" ifadelerini kullandı.

'de bu sezon hakem performansları eleştirilerin büyük odağı olurken, yöneticisinden flaş bir itiraf geldi.

Geçtiğimiz yıllarda 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevini yürüten , hakem performanslarını eleştirdi.

yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yedek üye olarak görev yapan Bozbağ, hakemlerin bu sezonki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'a konuşan 49 yaşındaki yönetici, "Hakemler bu sezon çok formsuz. İnşallah bir an önce bu formsuz dönem geçer. Burada kimsenin art niyeti yok, bunu da hakemlerimiz için düşünmek insafsızlık olur" dedi.

'VAR' TFF 1. LİG'E GELECEK Mİ?

TFF 1. Lig'de de VAR kullanılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Temel Bozbağ, "1. Lig Kulüpler Birliği, VAR konusunda talepte bulunacak. Bizler de bunun kararını vereceğiz. 1. Lig'e VAR'ın gelmesi lazım. 1. Lig'de gelecek sezon VAR olabilir. Süper Lig'de VAR uygulaması kullanıyorsa 1. Lig'de de kullanılmalı" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
G.Saray'dan suç duyurusu! G.Saray'dan suç duyurusu!
Dünya basını Ali Koç'u böyle gördü! Dünya basını Ali Koç'u böyle gördü!
Başakşehir son dakikada güldü Başakşehir son dakikada güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör