25 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Futbol otoriteleri derbiyi ve gündemi değerlendirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı. Ezeli rakibini 3-1 yenerek tam 21 yıl sonra galip gelen Galatasaray, taraftarına tarihi bir zafer yaşattı. Dev derbinin önüne geçen olay ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında yaşandı. Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Serkan Korkmaz ve Reha Kapsal da Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını ve olayları değerlendirdi...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 08:43
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Futbol otoriteleri derbiyi ve gündemi değerlendirdi

Yeni bir vizyon diyerek başkanlığa seçilen Ali Koç, 1.5 yılda tarihin en başarısız dönemlerinden birine imza attı. G.Saray yenilgisi sonrası tribünden atlayarak taraftarla kavga etti. F.Bahçe'yi bu duruma getiren Ali Koç hakkında neler söylenebilir?

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Futbol otoriteleri derbiyi ve gündemi değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başarısızlıkta adeta tarih yazdı. 'Vizyon' dedi, taraftar istedi diye Ersun Yanal'ı takımın başına getirdi. 'Vizyon' dedi, yardım kampanyası düzenledi. Okul öğrencileri, Fenerbahçe'nin mali durumu düzelsin diye harçlıklarını, kumbaralarındaki bozuk paralarını gönderdi. Başkan Ali Koç ne yaptı, Comolli'nin sıradan oyuncuları milyonlarca euro'ya transfer etmesine izin verdi... Şimdilerde 25 milyon Fenerbahçe taraftarı efsane başkan Aziz Yıldırım'ı mumla arar duruma geldi.

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Futbol otoriteleri derbiyi ve gündemi değerlendirdi

Her başarısız sonuçtan sonra hakemlere, federasyona, medyaya, gazetecilere yüklenen Başkan Ali Koç, öz eleştiri yapmadı. Faturayı hep başkalarına kesti, suçluyu hep dışarıda aradı. Oysa Fenerbahçe'yi bu dramatik hale getirenler, çok yakınındaydı. Ben 1.5 yıldır A Spor'da, (bir dönem TRT Spor'da) gazetem Fotomaç'ta sürekli söyledim, 'yapmayın, etmeyin, getirmeyin' dedim. 'Ersun Yanal, yanlış tercih, Fenerbahçe'de başarılı olamaz' dedim. 'Trabzonspor'da dip yapmış, çok başarısız olmuş Ersun Yanal; Fenerbahçe'ye de aynı hüsranı yaşatacak' dedim. Bunları söyledikçe beni eleştirdiler. Hatta Fenerbahçe düşmanı bile ilan ettiler. Oysa ben Fenerbahçe yönetiminin önüne ışık tuttum. Felaketi önceden gördüm. O dönemde beni eleştiren Fenerbahçeli taraftarlar, şimdilerde 'Ne kadar haklıymışsın müdürüm, dost acı söylermiş' diyorlar. Yazık, çok yazık! Şu hale bakın yahu! Vizyon diyerek yola çıkan, büyük vaatlerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray yenilgisinden sonra tribünden atlayıp, kendisine küfür eden taraftarın üzerine yürüyor. Vizyon yerle bir...

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Futbol otoriteleri derbiyi ve gündemi değerlendirdi

Şunu unutmayın Sayın Ali Koç; yönetimler ve teknik heyetler gelip geçicidir. Gerçek olan taraftarlardır. Başarılı sonuçlarda sizleri göklere çıkaran taraftarlar, başarısızlıkta da sizlerden hesap sorar. Bu durum, her kulüpte böyledir. Sicili bozuk dediğiniz Fatih Terim; Belhanda'ya saldırmaya kalkan Deniz Türüç'ü ayırarak, futbolcunuzu olası büyük bir ceza almaktan kurtardı. Nerde kaldı centilmenlik, nerede kaldı vizyon Sayın Ali Koç! Siz başarısızlıkta adeta tarih yazarken, Fenerbahçe taraftarı sizi istifaya davet etti. Dediğim gibi medyayı, MHK'yi, TFF'yi suçlarken, sizi büyük yıkıma uğratan başarısız teknik heyetinizi göremediniz. O teknik heyet yüzünden şimdi istifanız isteniyor. Şu durumda Ersun Yanal'ı göndermeniz bile çözüm değil! 1.5 yılda 30 transfer yaptınız, sonuç koca bir hüsran! Şunu da unutmayın Sayın Ali Koç; taraftar artık 'medya suçlu, MHK suçlu, TFF suçlu' söylemlerini yemiyor. Çünkü ortada bir gerçek var! F.Bahçe sahada yürüyor! Ortada bir gerçek daha var! F.Bahçe şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu attı!

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Futbol otoriteleri derbiyi ve gündemi değerlendirdi

REHA KAPSAL:

Comolli'nin gelmesi, yaptığı yanlış transferler ve Ali Koç'un yanlış tercihleri kulübün bugünlere gelmesinin en büyük nedeni. 1.5 yılda 3 tane hoca değişti, 30 futbolcu alındı. Yanlış transferler ve de sosyal medya tarafından getirilen teknik adam (Ersun Yanal), çoğu mevkilerdeki yanlış ve gereksiz takviyeler, bazı mevkilerde alternatifsiz olunması F.Bahçe'deki plansızlığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Ersun Yanal hâlâ takıma sağlam bir oyun oturtamadı, takım içinde rekabeti oluşturamadı. Büyük takımlarda A, B, C planları olur, F.Bahçe'de bu hiçbir zaman oluşmadı. Tek plan üzerinden çağ dışı kalmış bir oyun kurgusuyla bu işi götürmek zaten mümkün değildi. Çıkan sonuç da her şeyi anlatıyor. Taraftarın Koç'a söylemleri hoş değil. Bu kabul edilmez bir olay. Yalnız F.Bahçe başkanı da taraftarla muhatap olmamalıydı. Bulunduğu yerden aşağıya inmesi büyük bir kulüp başkanı için hiç hoş olmadı. Böyle bir söylem varsa o insan belirlenir bir daha statlara alınmaz.

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