Futbol otoriteleri derbiyi ve gündemi değerlendirdi

REHA KAPSAL:

Comolli'nin gelmesi, yaptığı yanlış transferler ve Ali Koç'un yanlış tercihleri kulübün bugünlere gelmesinin en büyük nedeni. 1.5 yılda 3 tane hoca değişti, 30 futbolcu alındı. Yanlış transferler ve de sosyal medya tarafından getirilen teknik adam (Ersun Yanal), çoğu mevkilerdeki yanlış ve gereksiz takviyeler, bazı mevkilerde alternatifsiz olunması F.Bahçe'deki plansızlığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Ersun Yanal hâlâ takıma sağlam bir oyun oturtamadı, takım içinde rekabeti oluşturamadı. Büyük takımlarda A, B, C planları olur, F.Bahçe'de bu hiçbir zaman oluşmadı. Tek plan üzerinden çağ dışı kalmış bir oyun kurgusuyla bu işi götürmek zaten mümkün değildi. Çıkan sonuç da her şeyi anlatıyor. Taraftarın Koç'a söylemleri hoş değil. Bu kabul edilmez bir olay. Yalnız F.Bahçe başkanı da taraftarla muhatap olmamalıydı. Bulunduğu yerden aşağıya inmesi büyük bir kulüp başkanı için hiç hoş olmadı. Böyle bir söylem varsa o insan belirlenir bir daha statlara alınmaz.