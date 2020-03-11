11 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek

Süper Lig'de hakemler belli oldu! G.Saray-Beşiktaş maçını...
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de 26. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi olurken, -Medipol karşılaşmasını yönetecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinin hakemi oldu. Haftanın diğer dikkat çekici karşılaşması olan ile arasında oynanacak müsabakayı ise yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

13 MART CUMA:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 MART CUMARTESİ:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 MART PAZAR:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 MART PAZARTESİ:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

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