Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Haftanın diğer dikkat çekici karşılaşması olan Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı ise Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
13 MART CUMA:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 MART CUMARTESİ:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 MART PAZAR:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 MART PAZARTESİ:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
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