Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek

Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Haftanın diğer dikkat çekici karşılaşması olan Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı ise Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

13 MART CUMA:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 MART CUMARTESİ:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 MART PAZAR:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 MART PAZARTESİ:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

DİĞER